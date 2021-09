Alarm na Obali: V Fiesi izginil deček, ki je bil tam na letovanju

V četrtek zjutraj so bili koprski policisti obveščeni, da na območju Fiese pogrešajo 11-letnika iz Ljubljane, ki je bil tam na letovanju. Očitno gre za enega od šolskih letovanj iz celotne Slovenije, ki so v tem času posebej pogosta, saj šole na morju organizirajo pouk v naravi.Policisti so takoj sprožili iskalno akcijo za pogrešanim dečkom, v kateri je sodelovalo 40 policistov, gasilcev in vodnikov z reševalnimi psi. V iskanje se je vključil tudi helikopter in čoln slovenske policije.Otroka kljub obsežni iskalni akciji niso našli. So pa policisti šele nato ugotovili, da so otroka odpeljale neznane osebe, ki pa naj bi bile otroku poznane. Zaradi zaščite otroka več podrobnosti policisti ne morejo razkriti. Za koga gre, še nismo uspeli izvedeti, kot tudi ne tega, ali gre pri otroku za novo žrtev ločitvenih nesoglasij staršev.Pred dobrim tednom smo denimo pisali o razpadu zunajzakonske zveze z nekdanjim borcem mešanih borilnih veščin R. S. in njegovo partnerico, ki se je končala tako, da je R. S. ugrabil otroka, ki bi 1. 9. moral postati prvošolec, in ga odpeljal neznano kam.