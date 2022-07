Moški (33) zapeljal s poti in obstal v jarku

V sredo malo po 18. uri so bili policisti novomeške policijske uprave obveščeni o prometni nesreči na Bohorju. 33-letni voznik štirikolesnika je na gozdni poti izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s poti. Večkrat se je prevrnil in obstal v jarku.

Hudo poškodovanega moškega, ki med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade in zaščitnih oblačil, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.