Pretresljivo dogajanje v centru Ljubljane: »Moška sta stara okoli 20 let, imela sta masko ...«

Policisti so bili obveščeni o poskusu roparske tatvine, ki se je zgodila v ponedeljek okoli 21. ure na območju centra Ljubljane.

Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana: »Po do sedaj znanih podatkih sta neznana storilca pristopila do oškodovanca in zahtevala denar ter mu zagrozila s pretepom. Po dogodku sta, ne da bi kaj odtujila, zbežala in je dejanje ostalo pri poskusu. Moška sta stara okoli 20 let, prek obraza sta imela masko. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.«