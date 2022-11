Moški se je zaklenil v hišo in zanetil požar, prišlo je tudi do eksplozije

V nedeljo se je v Radencih moški zaklenil v hišo in zanetil požar. Prišlo je tudi do eksplozije in materialne škode, ki znaša okrog 30.000 evrov, so sporočili iz PU Murska Sobota. Moškega so.zaradi težav z dihanjem odpeljali v bolnišnico

Murskosoboški policisti so sporočili, da so obvestilo o požaru prejeli v nedeljo malo pred 13. uro. Policist in še en moški sta morala v močno zadimljeno hišo vdreti na silo, saj so bila vrata zaklenjena. Po vseh zbranih podatkih bo zoper stanovalca podana kazenska ovadba zaradi povzročitve splošne nevarnosti.