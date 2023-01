Pretresljivo dogajanje med štirimi stenami, policisti zvečer posredovali kar trikrat

Gorenjski možje v modrem so imeli na sredin večer precej dela z nasilneži, ki so se spravili na svoje družinske člane. Kranjski policisti so nekaj po 20. uri prejeli prijavo o nasilju v družini. Moškemu je bila izrečena prepoved približevanja zunajzakonski partnerici. O dejanju zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. Obveščali bodo pristojno državno tožilstvo.

Kranjskogorski policisti so okoli 20.30 obravnavali spor med zunajzakonskima partnerjema. Moškemu so izdali plačilni nalog.

Škofjeloški policisti pa so malo pred 21. uro obravnavali nedostojno vedenje moškega do starejše osebe. Med intervencijo v zasebnem prostoru se moški ni umiril in kršitve ni prenehal, zato so mu policisti odredili pridržanje. Vodijo prekrškovni postopek.