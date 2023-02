Pretresljivo dogajanje med štirimi stenami, 22-letnico odpeljal rešilec

V ponedeljek okoli 11.30 so blejski policisti obravnavali nasilno dejanje 23-letnega moškega nad 22-letno žensko v zasebnem prostoru. Med njima je prišlo do prepira in prerivanja. Moški jo je tudi udaril. Ženska je bila z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno ustanovo.

O dejanjih moškega zbirajo obvestila in vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. Obveščali bodo pristojno državno tožilstvo.