Pretresljivi prizori z avtoceste, trčilo kar 42 vozil (FOTO in VIDEO)

Pet tovornjakov in 37 avtomobilov je v soboto trčilo na avtocesti M1 blizu Herceghaloma na Madržarskem. Kot je sporočila policijska uprava Budimpešte, je do naleta prišlo okoli 14.25, in sicer na 26-kilometrskem odseku M1, ki vodi iz prestolnice.

V trčenju je po navedbah policije zagorelo 19 vozil. 36 ljudi je poškodovanih, 13 huje, šest ljudi pa je v smrtni nevarnosti. Med poškodovanimi je tudi 10 otrok.

V masovni nesreči so posredovali gasilci iz več krajev, ki so se na prizorišču pridružili silam za obvladovanje nesreč. Na kraju nesreče so bili tudi štirje reševalni helikopterji.

Po navedbah upravljavca avtoceste je bil razlog za nesrečo lokalni sunek prahu, zaradi česar se je vidljivost precej zmanjšala.