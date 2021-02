Pretresljivi prizori vožnje v napačno smer, bralec ga je zaman opozarjal (VIDEO)

Vinjenost, utrujenost ali zdravstvene težave

Kaj naredimo, če se nam to zgodi?

Ta teden je Slovenijo znova pretresla vožnja v napačno smer na hitri cesti med Koprom in Izolo. Eden izmed voznikov, ki se je znašel v tej izredno nevarni situaciji, nam je sporočil, da mu je v sredo okoli 21. ure na koncu predora Markovec nasproti pripeljal avtomobil, ki je po prehitevalnem pasu vozil z nezmanjšano hitrostjo. Bralec ga je opozarjal s svetlobnimi signali, a je voznik vseeno nadaljeval vožnjo v smeri Kopra.Dars je ob pomoči sistemov in nadzornikov prometa v njihovih nadzornih centrih zaznal nasproti vozeče vozilo in hkrati opozoril pravilno vozeče voznike prek prometnih vsebin na elektronskih portalih nad avtocesto oziroma hitro cesto.Vsi daljši predori na avtocestah in hitrih cestah (Markovec, Kastelec, Dekani, Šentvid, Ločica, Jasovnik, Trojane, Podmilj, Cenkova, Barnica, Podnanos, Tabor, Vodole, Malečnik, Močna, Golo rebro in Pletovarje) so namreč opremljeni z video detekcijo, ki po celem predoru omogoča tudi zaznavo nasproti vozečega vozila.Tudi v primeru zadnje vožnje v napačno smer so bili torej v predoru Markovec aktivirani sistemi za zaznavanje nevarnih situacij, ki ogrožajo voznike. Ti so bili prek nadzornikov prometa v Darsovem regionalnem nadzornem centru Kozina in signalizacije v predoru oziroma pred njim ustrezno opozorjeni. Nadzorniki prometa so takoj obvestili tudi policijo.Do vožnje v napačno smer je prišlo na odseku med priključkom Jagodje na glavni cesti G2-111 in priključkom Bertoki na hitri cesti H5, kjer naj bi voznik (ali voznica) vozilo obrnil v pravilno smer in nadaljeval vožnjo. Zaradi vožnje v napačni smeri k sreči ni bilo poškodovanih oseb ali materialne škode.Policija po zadnjih podatkih nevarnega voznika še ni izsledila.Vožnja v napačni smeri je zelo problematičen dejavnik, saj gre za izredno veliko ogrožanje tudi drugih soudeležencev v prometu. Zaradi te malomarnosti lahko nastradajo nedolžni, poudarjajo pti Darsu.Vzroki za tovrstno početje so po podatkih Darsa različni: vinjenost (oziroma druge omame), vpliv jemanja zdravil, utrujenost, starost in v tej povezavi zdravstvene težave. Ugotavljajo, da voznik, ki je popolnoma trezen, zdrav in priseben, redko naredi takšno napako oziroma prekršek. Takšen voznik (ki se mu to »ponesreči«) pa običajno odgovorno ravna in se ustavil, poišče pomoč in naredi vse, da prepreči prometno nezgodo.Največ lahko storimo sami kot vozniki, ki moramo biti pri vožnji vseskozi zbrani, pazljivi in dosledno spremljati prometno signalizacijo. Če se ne počutimo fizično in psihično sposobnega za vožnjo, je bolje prestaviti pot z vozilom po (avto)cesti. Pri vožnji v napačno smer gre praktično vedno za hude napake voznikov, še dodajajo pri Darsu.Če se nam to zgodi in po avtocesti peljemo v napačno smer, takoj ustavimo vozilo. Po možnosti to storimo zunaj vozišča in tako, da ne ogrožamo sebe in drugih udeležencev prometa. Nemudoma obvestimo policijo ali pokličemo na prometnoinformacijski center na telefonsko številko 1970, od koder bodo poskrbeli za ustrezno zavarovanje kraja.Vozniki, ki izvedo, da se jim po avtocesti iz nasprotne smeri približuje vozilo, naj zmanjšajo hitrost, ne prehitevajo (največkrat je namreč vozilo v napačni smeri na prehitevalnem pasu), po potrebi vključijo vse varnostne utripalke in vozijo še posebej previdno. O vozniku, ki vozi v napačni smeri, naj obvestijo policijo ali prometnoinformacijski center.