PROMETNA NESREČA

Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Trčenje dveh osebnih vozil.
Fotografija: Na kraju nesreč. FOTO: PGD Sevnica
Na kraju nesreč. FOTO: PGD Sevnica

S. U.
18.08.2025 ob 08:45
18.08.2025 ob 10:53
S. U.
18.08.2025 ob 08:45
18.08.2025 ob 10:53

Pretresljive scene so se na nedeljsko popoldne odvijale v Radečah. Ob 15.39 je na ulici Milana Majcna prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Močan udarec je na cestišču pustil razdejanje, v katerem je bilo poškodovanih kar pet ljudi.

»Včeraj popoldne sta v Radečah čelno trčili dve osebni vozili. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Vrhovega proti Zidanemu mostu, nenadoma zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v osebno vozilo, katerega voznik je pravilno pripeljal nasproti. V vozilu povzročitelja so se v prometni nesreči hudo poškodovale tri potnice, voznik drugega udeleženega vozila in njegova sopotnica sta bila v trčenju lažje poškodovana, povzročitelj se v prometni nesreči ni poškodoval,« o nesreči sporočajo s PU Celje.

Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Sevnica in PGE Celje. Zavarovali so kraj dogodka, pomagali poškodovanim in preprečili še večjo nevarnost, razlite motorne tekočine so nevtralizirali, odklopili akumulatorja in pripravili teren za pristanek helikopterja Slovenske vojske. 

Poškodovane osebe so bile nato prepeljane v SB Celje, SB Brežice in s helikopterjem SV v UKC Maribor.

