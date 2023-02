Pretresljivi prizori: trčili dve osebni vozili in potniški vlak (FOTO)

Ob 10.50 je v naselju Mala Pristava, ki se nahaja v občini Šmarje pri Jelšah, prišlo do trka dveh osebnih vozil in potniškega vlaka, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, sanirali cesto ter s tehničnim posegom eno vozilo odstranil z železniških tirov. V nesreči ni bilo poškodovanih.