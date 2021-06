Pretresljivi prizori: sredi noči je v njihovo hišo trčil kombi (FOTO)

Ponoči se je zgodila huda nesreča. FOTO: PGD Škofja Loka

Poročali smo o hudi nesreči, ki se je v noči na nedeljo zgodila na območju Gorenje vasi . Gasilci PGD Škofja Loka so objavili pretresljive fotografije s kraja zahtevne intervencije. Kombi je steno hiše dobesedno prebil.Ob 1.36 je v Hobovšah v občini Gorenja vas - Poljane kombinirano vozilo trčilo v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Škofja Loka in Sovodenj so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali steno objekta, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem NMP Škofja Loka, na vozilu odklopili akumulator in očistili vozišče. Objekt ni več primeren za bivanje.