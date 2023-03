Pretresljivi prizori s kraja nesreče, z voznico je hudo (FOTO)

Zgodaj zjutraj, ob 4.50, je na regionalni cesti Tešanovci–Bogojina, ki se nahaja v občini Moravske Toplice, prišlo do hujše prometne nesreče. Osebno vozilo je namreč zapeljalo s cestišča in čez jarek, končalo pa na bližnji njivi.

Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči Murska Sobota pri oskrbi hudo poškodovane voznice, ki so jo odpeljali v bolnišnico.

Huda nesreča se je zgodila zgodaj zjutraj. FOTO: PGD Murska Sobota