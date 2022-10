Pretresljivi prizori s kraja nesreče: voznica hudo poškodovana (FOTO)

V ponedeljek ob 7.51 sta na cesti Murska Sobota–Noršinci (občina Murska Sobota) trčili osebni vozili. Gasilci PGD Murska Sobota so pomagali reševalcem NMP Murska Sobota, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in izvedli požarno varovanje. Tri poškodovane osebe so odpeljali v SB Murska Sobota, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Tri osebe so bile poškodovane v vozilu povzročiteljice nesreče. FOTO: PGD Murska Sobota

FOTO: PGD Murska Sobota

Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš nam je potrdila, da je nesrečo povzročila voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po nasprotnem voznem pasu trčila v vozilo voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. »Povzročiteljica prometne nesreče je bila huje, dve potnici v vozilu pa lažje poškodovani. Izdan ji bo plačilni nalog,« je dodala Rauševa.