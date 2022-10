Pretresljivi prizori s kraja silovitega trčenja (FOTO)

V torek ob 17.10 se je pri križišču za Kuštanovce v naselju Moščanci, občina Puconci, zgodila huda prometna nesreča z udeležbo motornega kolesa in osebnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Pri tem je motorist utrpel hude poškodbe.

Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali in očistili kraj nesreče ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči, ki so poškodovanega motorista odpeljali v murskosoboško bolnišnico.

Posledice prometne nesreče. FOTO: PGD Murska Sobota

