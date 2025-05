Pretresljivi prizori s kraja nesreče, počilo je na avtocesti (FOTO)

V nedeljo zvečer se je na primorski avtocesti zgodila huda prometna nesreča. Kot so gasilci PGD Materija sporočili na družbenih omrežjih, je okoli 22.15 blizu predora Kastelec prišlo do trčenja voznice in voznika osebnih avtomobilov, ki sta vozila iz smeri Kopra proti Kozini. Ob trčenju sta bili voznica in sopotnica v drugem vozilu poškodovani.

»Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija in JZ GB Koper, ki so zavarovali kraj nesreče, pomagali pri zdravniški oskrbi ter transportu ponesrečenih v reševalni vozili, na vozilih izklopili vire energije in razsvetljevali kraj nesreče. Eno poškodovano osebo so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico, drugo pa v UKC Ljubljana. Zaradi intervencije je bila avtocesta v smeri Kozine približno poldrugo uro zaprta za promet. Intervencija je bila zaključena ob 23.15,« poroča PGD Materija.