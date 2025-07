Pretresljivi prizori s kraja nesreče, motorist obležal v jarku (FOTO)

Sinoči ob 22.10 so bile intervencijske službe na območju Prlekije obveščene o hujši prometni nesreči, ki se je pripetila izven naselja Drakovci v občini Ljutomer. Tam je namreč motorist zapeljal v obcestni jarek in padel. Pri tem je ostal ukleščen pod motornim kolesom in so ga morali reševati gasilci.

Zgodilo se je pozno zvečer. FOTO: PGD Ljutomer

»Ob prihodu na kraj dogodka smo gasilci PGD Ljutomer izvedli prometno in požarno zavarovanje, s tehničnim posegom odstranili motor z voznika, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe ter pri njenem prenosu iz jarka. Prav tako smo odklopili akumulator na motorju in razsvetljevali kraj nesreče. Poškodovano osebo so reševalci NMP Ljutomer prepeljala v Urgentni center Murska Sobota,« so sporočili iz PGD Ljutomer.