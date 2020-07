Pretresljivi prizori s kraja nesreče, ki je za več ur zaprla cesto (FOTO)

Popoldne je bila pri Ravnah na Koroškem zaradi hude prometne nesreče več ur zaprta cesta. Nekaj po 13. uri sta v Tolstem Vrhu trčila tovorno in kombinirano vozilo, poroča Koroški gasilski zavod. Tamkajšnji gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite tekočine, pomagali reševalcem ZRCK pri oskrbi dveh poškodovanih oseb. Gasilci so pomagali tudi vlečni službi pri odstranjevanju vozil s ceste.Reševalci so oba voznika z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec, so popoldne sporočili iz PU Celje.O dogodku so bile obveščene pristojne službe.