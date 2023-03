Pretresljivi prizori s kraja nesreče, ki je za več ur zaprla cesto (FOTO)

Poročali smo že o hudi prometni nesreči, ki se je ob 4.25 zgodila na cesti Bistrica pri Tržiču–Ljubelj. 22-letnik je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno z vozišča na travnato brežino in silovito čelno trčil v kamnito obzidje. Voznik se je v čelnem trčenju hudo poškodoval, njegovo življenje pa je ogroženo, je sporočila policija.

Na kraju nesreče so bili tudi gasilci. Kot so iz PGD Bistrica pri Tržiču sporočili na Facebooku, so bili ob 4.30 obveščeni o prometni nesreči na hitri cesti. Skupaj s kranjskimi kolegi so prometno in požarno zavarovali kraj nezgode, s tehničnim posegom rešili ujeto osebo, pomagali pri prenosu poškodovanca do vozila NMP, osvetljevali kraj nezgode, usmerjali promet, očistili cestišče ter pomagali vlečni službi pri nalaganju vozila.

Na intervenciji je sodelovalo 17 gasilcev.