Pretresljivi prizori s kraja nesreče: iz avta so ga rezali gasilci (FOTO)

Trčil je v drevo. FOTO: PGD Murska Sobota

Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da je okoli 5.30 na regionalni cesti med Markišavci in Mursko Soboto prišlo do hujše prometne nesreče. Osebno vozilo je zapeljalo z vozišča in trčilo v drevo.Gasilci PGD Murska Murska Sobota so s tehničnim posegom rešili ujeto osebo iz vozila, zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policiji in reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe.