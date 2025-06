Pretresljivi prizori s kraja nesreče, gasilci so imeli polne roke dela (FOTO)

Idrijski gasilci so v preteklih dneh večkrat posredovali ob nesrečah v prometu, so sporočili na facebooku.

V petek malo po 3. uri so prejeli poziv o zdrsu avtomobila izven cestišča na cesti Idrija-Idrijska Bela. »Ob prihodu smo zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo in vozniku pomagali izstopiti,« so zapisali gasilci.

V soboto ob 10.15 so posredovali ob padcu motorista na cesti Godovič - Logatec, kjer so naletno in požarno zavarovali kraj nesreče ter sanirali razlite motorne tekočine.

Prav tako so na istem odseku ceste posredovali v nedeljo ob 14.18 pri nesreči motornih koles, v kateri so bile udeležene tri osebe. »Kraj smo naletno in požarno zavarovali, nudili pomoč NMP ZD Idrija ter sanirali razlite motorne tekočine,« še poročajo gasilci.

Isti dan, v večernih urah, pa so posredovali še pri prometni nesreči na cesti Idrija - Godovič. Ob prihodu so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in nevtralizirali razlite tekočine.