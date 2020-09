Pretresljivi prizori s kraja nesreče, dve osebi rezali iz vozila (FOTO)

Na kraju prometne nesreče. FOTO: PGD Radlje

V petek okoli 20. ure sta na cesti Dravograd–Maribor v občini Muta trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje.Gasilci PGD Radlje ob Dravi so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče in ga razsvetlili, s tehničnim posegom rešili dve osebi iz vozila, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem.Ti so v nesreči poškodovani osebi na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Maribor.Vozišče so očistili delavci cestnega podjetja.