Pretresljivi prizori s kraja nesreče, avto končal na strehi (FOTO)

V soboto ob 18.18 je na regionalni cesti Cankova – Kuzma, na odseku med Ropočo in Krašči, prišlo do prometne nesreče. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho.

Poškodovala se je ena oseba. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posipali iztekle tekočine ter nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči Murska Sobota, ki so poškodovano osebo prepeljali v murskosoboško bolnišnico.