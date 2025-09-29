Pretresljivi prizori s kraja nesreče, 28-letnik zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici (FOTO)

Novomeške policiste so ponoči malo pred 3. uro obvestili, da se je v naselju Velike Malence zgodila prometna nesreča. Na kraj so takoj napotili interventne službe.

Po prevračanju je vozilo končalo pod nadstreškom. FOTO: PGE Krško

Vozniku in potniku so pristojne službe nudile prvo pomoč in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila znamke Kia zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se z vozilom večkrat prevrnil.

»Vozilo je po prevračanju obstalo pod nadstreškom bližnje stanovanjske hiše. Voznik se je pri tem hudo poškodoval, potnik v vozilu pa lažje. Okoli 12.30 so jih iz brežiške bolnišnice obvestili da je 28-letni povzročitelj prometne nesreče zaradi poškodb umrl. »Policisti bodo s poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo,« še sporočajo s PU Novo mesto.