Pretresljivi prizori iz naselja Žabjak: na terenu ogromno do zob oboroženih policistov (FOTO)

Novomeška komunala je na spletni strani sporočila, da v naselju Žabjak poteka odklop nelegalnih vodovodnih priključkov. Na terenu je tudi večje število policistov, med njimi so specialci in konjeniška policija.

Mestna občina Novo mesto je v obdobju 2019/20 opremila romsko naselje Žabjak z javnim vodovodom. Narejenih je bilo 77 vodovodnih priključkov. V zadnjih dveh letih se je občutno povečala izguba vode v tem naselju, ker se je nanj nelegalno priključilo večje število gospodinjstev, navajajo na spletni strani komunale.

Na leto ukradli 70.000 evrov vode

Mesečna količina vodne izgube je po navedbah pristojnih kar 3 tisoč kubičnih metrov. »V stroških to pomeni 5700 mesečno in skoraj 70.000 na leto. Za primerjavo: gre za količino vode, ki predstavlja četrtino vse porabljene vode v eni od dolenjskih občin, kot je na primer Mirna Peč,« so zapisali.

Strošek vodnih izgub povečuje stroške oskrbe s pitno vodo, ki vplivajo na zneske komunalnih položnic vseh prebivalcev v občini.

Na terenu je tudi specialna enota policije. FOTO: Komunala Novo mesto

Prebivalcem večkrat predlagali, naj vodovodne priključke legalizirajo

»Z lastnikom infrastrukture, to je MO Novo mesto, in z novomeškim centrom za socialno delo smo v letošnjem letu pripravili načrt reševanja problematike nelegalnih vodovodnih priključkov. Večkrat smo obiskali naselje in prebivalcem predlagali, naj vodovodne priključke legalizirajo. Pogoj za legalizacijo nelegalnega priključka je podpis pogodbe in plačilo prispevka, namenjenega za ureditev merilnega mesta,« še navaja komunalno podjetje.

Nelegalne vodovodne priključke je imelo 32 gospodinjstev. 14 gospodinjstev v naselju je upoštevalo naš predlog in njihovi priključki so urejeni. »Druge smo pisno obvestili, da je zadnji rok, da pristopijo k ureditvi priključka 16. 11. 2024. Hkrati smo jih obvestili, da bomo v primeru, če tega ne bodo upoštevali, 18. 11. 2024 izvedli odklop vseh nelegalnih vodovodnih priključkov,« še dodajajo.

Četrtina Romov vodo plačuje

Približno četrtina Romov plačuje vodo in kot pravijo pristojni, že zaradi njih ne bi bilo korektno, če proti tistim, ki imajo nelegalne priključke, ne bi ukrepali.

V zvezi s to problematiko so na Policijsko postajo Novo mesto pred časom posredovali kazensko ovadbo za krajo vode.