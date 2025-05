Pretresljivi prizori: 18-letna voznica sredi noči trčila v semafor, a to še ni bilo vse (FOTO)

V noči na torek se je na Gorenjskem zgodila prometna nesreča, ki bi lahko imela usodne posledice. Nekaj pred 2. uro so kranjski policisti obravnavali voznico začetnico, staro komaj 18 let, ki je vozila osebni avtomobil iz Kranja proti Naklem. Zaradi neprilagojene hitrosti je v semaforiziranem križišču na območju Police izgubila oblast nad vozilom, trčila v semafor in zletela s ceste.

Po močnem trku se je vozilo prevrnilo na bok in tako tudi obstalo. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je bila mlada voznica močno pod vplivom alkohola. 'Napihala' je namreč kar 0,60 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar pomeni več kot 1,2 promila – to pa je precej nad zakonsko dovoljeno mejo, še posebej za voznike začetnike, za katere velja ničelna toleranca.

Opravili so tudi alkotest. FOTO: Pu Kranj

Sledile bodo kazni

K sreči nesreča ni terjala hujših poškodb, a posledice bodo za voznico večplastne. Policisti so proti njej že uvedli prekrškovni postopek zaradi povzročitve prometne nesreče. Prav tako bodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.