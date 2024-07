Pretresljivi prizor s kraja nesreče: voznica (24) zapeljala s ceste in končala na strehi (FOTO)

Policisti policijske postaje Sevnica so bili v torek okoli 15.30 obveščeni o prometni nesreči v Sevnici. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 24-letna voznica osebnega avtomobila vozila od Sevnice proti Drožanjem.

Na Drožanjski cesti je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, tam so ugotovili, da gre za lažje poškodbe.

Policisti ji bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.