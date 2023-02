Pretresljive podrobnosti uboja: eden umrl že v stanovanjskem bloku, drugi se je zgrudil na postaji

V nedeljo proti večeru se je v Murski Soboti zgodil strašen incident. Kot smo že poročali, je tam pozno popoldne prišlo do pretepa, v katerem je moški na kraju dogodka umrl zaradi poškodb. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 18.30, takoj po prihodu pa so prizorišče zavarovali in začeli iskati storilca. Malo pred 19. uro so ga izsledili, zaradi poškodb pa je bil odpeljan v bolnišnico.

Kot neuradno poroča portal Sobotainfo, sta se z noži spopadla moška, ki naj bi stanovala v bližini avtobusne postaje.

Začelo naj bi se v stanovanjskem bloku

Po informacijah omenjenega medija sta moška obračunala s hladnim orožjem, pri čemer naj bi eden umrl že v stanovanju ali v okolici bloka, drugi pa je zbežal in se zgrudil na avtobusni postaji. Policijski trak je bil namreč tudi pred blokom na vrtni ulici.

Policija je za zdaj skopa z informacijami, saj kriminalistična preiskava še poteka. Več informacij bodo posredovali v prihodnjih dneh.