Pretresljive podrobnosti tragedije v Slovenski Bistrici: najprej smrt zaradi nasilja, nato še prometna nesreča

Policija je sporočila podrobnosti tragičnega dogodka, ki se je nekaj pred 6. uro zgodil na območju PP Slovenska Bistrica . V stanovanjski hiši je bila najdena mrtva ženska. Kriminalistična preiskava je potrdila prve ugotovitve, da je 76-letna ženska umrla zaradi nasilja.Ogled kraja dejanja še vedno opravljajo mariborski kriminalisti. V dosedanji kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da je storitve dejanja osumljen njen 77-letni mož. Osumljenec je bil sam udeležen v prometni nesreči in se zaradi hudih poškodb zdravi v UKC Maribor. Kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka, zato več informacij še vedno ne morejo sporočiti.V interesu preiskave tudi ne morejo razkriti načina in sredstva, s katerim je bilo dejanje izvršeno, prav tako še vedno ugotavljajo motiv dejanja in okoliščine udeležbe osumljenca v prometni nesreči.Predvidoma bodo javnosti več informacij predstavili v prihodnjih dneh. Ovrgli pa so nekatere informacije, da je osumljenec imel izrečen ukrep prepovedi približevanja. Ta informacija ne drži.