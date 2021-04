Pretresljive podrobnosti tragedije: umrl je komaj 17-letni voznik

V petek okoli 21.50 se je na regionalni cesti zunaj naselja Selo v občini Moravske Toplice zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom , v kateri je umrl 17-letni voznik mopeda, poroča Generalna policijska uprava.Ob ogledu kraja prometne nesreče in z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotnosmerno vozišče v trenutku, ko mu je nasproti pravilno po svojem smernem vozišču pripeljal 17-letni voznik mopeda. Ta je ob tem padel na vozišče in tam za posledicami prometne nesreče umrl, je sporočila murskosoboška policijska uprava.Voznik mopeda po prvih podatkih med vožnjo ni uporabljal zaščitne motoristične čelade in je vozil neregistriran moped.Povzročitelj prometne nesreče je vozil osebni avtomobil pod vplivom alkohola.