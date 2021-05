Pretresljiva dogodka na Štajerskem: eden pokončal psa, drugi se je znesel nad mačko

Policisti bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali po členu 341/2 kazenskega zakonika (KZ-1) ovadili moškega, doma z območja PP Rače, ki je z macolo pokončal svojega 17-letnega psa mešančka. To naj bi storil zato, ker naj bi bil pes slaboten in naj bi trpel bolečine, česar pa lastnik ni več mogel prenašati. Prekrškovni postopek bo proti lastniku psa

izvedla tudi pristojna inšpekcija.



Kazensko pa bodo policisti ovadili tudi moškega z območja PP Šentilj, ki je ob tla vrgel domačo mačko in jo s tem poškodoval po gobčku. To nerazumno dejanje je storil zato, ker je bil prepričan, da mu je mačka snedla klobaso, poroča PU Maribor.

