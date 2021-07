Pretreseni godbeniki se poslavljajo od 16-letnika

Ko smo se v soboto vozili proti kraju, kjer je samo nekaj ur pred tem življenje izgubil 16-letnik iz Šentjošta nad Horjulom, natančneje Suhega Dola, smo opazili, da se po tistih ovinkastih cestah vozijo zares hitro in mestoma že predrzno. Tudi vest o silni tragediji, ki je tako hitro zakrožila, jih očitno ni upočasnila; vozniki, v tem primeru doma iz Rovtarskega hribovja, so namreč prepričani, da poznajo svoje ceste do obisti. Cesta Žiri–Smrečje, po kateri se je pripeljal z motorjem. Tragična nesreča se je zgodila v petek zvečer. Po naših informacijah je druščina po pogrebu krenila še na...