Pretres v Novi Gorici: hči prijavila očeta zaradi nasilja

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v sredo ob 17.50 prejeli Prijavo o dolgotrajnem psihičnem in fizičnem nasilju v družini. Oškodovanka, ki je trpela pod pritiski in udarci, je zoper svojega očeta vložila kazensko ovadbo.

Ukrep prepovedi približevanja

Policisti so po prejemu prijave nemudoma ukrepali in nasilnemu očetu izrekli prepoved približevanja, da bi zaščitili žrtev in preprečili nadaljnje zlorabe. Gre za enega ključnih ukrepov, s katerim policija zagotavlja varnost žrtve, dokler o zadevi ne odloči sodišče.

A zgodba se tu ni končala. Preteklo noč so policisti Postaje prometne policije Nova Gorica moškega ponovno ustavili. Opravljeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal visoko stopnjo opitosti, zato so mu zaradi nevarnosti za okolico odredili pridržanje.