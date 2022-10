Pretežak je bil za kar 10 ton

Policista Postaje prometne policije Maribor sta imela v soboto popoldne na avtocesti pri naselju Fram v postopku voznika vlečnega vozila s priklopnim vozilom, na katerem je imel naloženo hlodovino. »Vozniku iz okolice Celja sta odredila tehtanje skupine vozil, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je skupina vozil z naloženo hlodovino za skoraj 10 ton presegala največjo dovoljeno skupno maso,« so sporočili s Policijske uprave Maribor. Vozniku, ki je samostojni podjetnik, sta policista izrekla predpisano globo v višini 1800 evrov, skupina vozil pa je bila zaradi presežene največje dovoljene skupne mase izločena iz prometa.

Od včeraj do 16. oktobra poteka evropsko usklajen nadzor tovornih vozil in avtobusov, v katerem policisti posebno pozornost v cestnem prometu namenjajo prav tovornim vozilom in avtobusom. »Neupoštevanje pravil pa tudi nepazljivost, zmanjšana pozornost, utrujenost in posledično prepočasno odzivanje voznika, ki upravlja 40-tonsko vozilo, vse to lahko pripelje do prometne nesreče s katastrofalnimi posledicami,« opozarjajo policisti.

V devetih mesecih letošnjega leta je bilo 1840 prometnih nesreč tovornjakov, od tega so jih vozniki tovornih vozil sami povzročili 1175. V teh nesrečah je umrlo 5 voznikov tovornih vozil, 17 je bilo hudo in 95 lažje poškodovanih.