Pretepla sta ga in oropala

Ljubljanski policisti so na Zaloški cesti v Ljubljani obravnavali rop. Storilca sta pristopila k oškodovancu, ga pretepla in mu odtujila torbico s 3.700 evri gotovine.



Z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da sta rop izvršila 43- in 39-letna osumljenca. 39-letnik je osumljen še dveh ropov iz tega in prejšnjega meseca na območju Centra Ljubljane in Most. Obema je bila odvzeta prostost ter v nadaljevanju opravljena hišna preiskava, kjer so bili poleg dokazov zasežena še pištola, naboji ter manjša količina prepovedane droge.



Osumljenca sta bila zaradi treh kaznivih dejan ropa, dveh kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, kaznivega dejanja nudenja prostora za uživanje drog in tatvine elektrike privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju za oba odredil pripor.

