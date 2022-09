Pretepi in razbijanje starih znancev policije

Novo mesto • Več policijskih patrulj je pred dnevi popoldne odhitelo v Brezje zaradi klica o razbitih avtomobilih in poškodovanih osebah. Tam so našli dva poškodovanca in dve poškodovani vozili. Kot so sporočili, naj bi 33-letnik z orodjem lažje poškodoval 36-letnika, 20-letnik pa s kolom lažje poškodoval 21-letnika ter zraven še kombi, v katerem je ta sedel. »Ob tem je bilo izrečenih tudi več groženj. Ko sta se želela poškodovana s kombijem s kraja dogodka umakniti, naj bi se 20-letnik z drugim avtom večkrat namerno zaletel v njun kombi, na katerem je nastalo za več tisoč evrov škode,« sporočajo s PU Novo mesto.

Policisti bodo zaradi suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in groženj kazensko ovadili 33-letnika. Gre za njihovega starega znanca, saj so ga v zadnjih dveh letih devetkrat obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru, dvajsetkrat zaradi različnih prekrškov s področja prometne varnosti, v zadnjih šestnajstih letih pa so ga zaradi sumov različnih premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja obravnavali že dvaintridesetkrat. Ovadili bodo tudi 20-letnika iz Brezja, s katerim so se kljub mladosti že velikokrat srečali: zaradi prekrškov s področja varnosti cestnega prometa v zadnjih dveh letih že dvanajstkrat, šestkrat pa zaradi prekrškov s področja javnega reda in miru. Trikrat pa so zoper njega spisali še ovadbo zaradi različnih kaznivih dejanj.

Tudi ob desetih zvečer so policisti odšli v Brezje, tokrat zaradi glasne glasbe ob praznovanju rojstnega dne. Kršitelju so napisali plačilni nalog, zvočnik pa so ugasnili. Že pred tem so policisti napisali plačilni nalog 21-letniku iz Brezja in uvedli postopek o prekršku za 17-letnika z Otočca, ker sta na bencinskem servisu ob avtocesti vsiljivo beračila. Prijavo o domnevnem beračenju so zvečer prejeli tudi iz Zalok, kjer naj bi vsiljivo beračila 18-letnik in 58-letnica iz Krškega. Pred prihodom policistov sta že odšla, zato se bodo z njima pogovorili v prihodnjih dneh.

Razbijali in se tepli

S PU Novo mesto so poročali še o enem incidentu. Zvečer, nekaj pred osmo, so na pomoč klicali policiste iz gostinskega lokala v Cerkljah ob Krki, kjer je več gostov razbijalo inventar. Začelo naj bi se z nedostojnim vedenjem. Ko je lastnik lokala tri kršitelje opozoril, so odvrnili z nasiljem in ga lažje poškodovali, tako da je moral iskati zdravniško pomoč. Med divjanjem je trojica poškodovala računalnik, razbijala steklenice in kozarce, ukradla nekaj steklenic žganja in povrhu odšla brez plačila zapitka. Spisali bodo pet ovadb za tri osumljence, in sicer dve za poškodovanje tuje stvari ter po eno za goljufijo, tatvino in lahko telesno poškodbo. »Dva osumljenca naj bi bila iz Gazic, stara 21 in 14 let, tretjega še iščejo. Lastnikom so povzročili za okoli dva tisoč evrov škode,« so dodali policisti.