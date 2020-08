Pretepeni 62-letnik klical na pomoč

Novomeški policisti so se v torek zvečer odzvali na klic na pomoč moškega na Senovem, ki je prijavil, da je pretepen. Policisti so ugotovili, da naj bi se 62-letni moški nedostojno vedel do znanke 38-letnika, kar je slednjega tako razjezilo, da je 62-letnika udaril dvakrat v predel glave, so sporočili s PU Novo mesto.



Poškodovanega so oskrbeli v brežiški bolnišnici, kjer so ugotovili, da ima zlomljen nos in eno rebro. Poškodbe so okvalificirali kot lažje. Policisti domnevajo, da je dogodku botrovalo tudi dejstvo, da je imel poškodovani v krvi 1.34 promila alkohola, so še zapisali.