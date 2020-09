Pretepal ženo in jo psihično nadlegoval, posredovala policija

FOTO: PP Ptuj

Policisti postaje Ptuj so konec avgusta 2020 na območju Ptuja obravnavali kaznivo dejanje nasilja v družini.Moški (55) je izvajal fizično in psihično nasilje nad svojo 60-letno partnerico tako, da ji je z orožjem grozil in jo tako spravljal v podrejeni položaj.Policisti so osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča na Ptuju so pri njem opravili hišno preiskavo in mu zasegli puško ter kovinsko napravo v obliki pisala, prirejeno kot strelno orožje, za kateri ni posedoval ustreznih listin in dovoljenj.Po zaključku kriminalistične preiskave so ga kazensko ovadili zaradi storitve kaznivega dejanja nasilja v družini, lahke telesne poškodbe in nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva ter prometa z njim.