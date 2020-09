Pretep v trgovini, ker je varnostnik opozoril, da oseba nima maske

Ljubljanski policisti so v soboto zvečer obravnavali pretepu v eni izmed trgovin v Šiški.



Ugotovili so, da je v trgovino brez zaščitnih mask poskušal vstopiti par z otrokom. Varnostnik ju je opozoril na nošenje mask ter jima rekel, naj zapustita trgovino, če si je ne mislita nadeti. Ženska je varnostnika upoštevala, moški pa ga je udaril v obraz.



Kot so zapisali pri ljubljanski policijski upravi, je nato varnostnik moškega poskušal zadržati na kraju, saj ni upošteval njegovega opozorila in ga je poškodoval. Temu se je moški uprl in začel varnostnika pretepati, »kar je trajalo dokler, ni na kraj prišel drug varnostnik in moškega umiril«.



Poškodovanega varnostnika so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

Prevrnil se je otroški voziček Po navedbah policije se je med pretepom prevrnil tudi otroški voziček, ki ga je držal moški, a otrok ni padel iz njega in se ni poškodoval.



Policisti še zbirajo obvestila o dogodku, zaradi katerega je moški osumljen kaznivega dejanja nasilništva. Po koncu postopka bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. O neuporabi maske pa bodo obvestili pristojni zdravstveni inšpektorat, so še zapisali.