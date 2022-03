Pretep v Planici, posredovala je policija

V dolini pod Poncami, kjer se je danes odvila zadnja moštvena tekma sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, zmagali pa so slovenski letalci, je policija obravnavala pet kršitev javnega reda in miru. Ena oseba je bila v pretepu poškodovana, policija pa je pridržala enega kršitelja.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, se kršitve javnega reda in miru nanašajo na alkohol in pretepe.

Po oceni organizatorja si je prireditev ogledalo okoli 18.000 obiskovalcev, ki so se pripeljali s približno 2300 osebnimi vozili ter 87 avtobusi in 42 minibusi. V krožnem prometu je organizator iz Kranjske Gore, Rateč in Jesenic prepeljal okoli 9000 obiskovalcev.

V nedeljo bo v Planici še zadnje dejanje sezone 2021/22, in sicer posamična tekma najboljše trideseterice svetovnega pokala. Policija tako tudi v nedeljo pričakuje povečan promet. Možni so jutranji zastoj na avtocesti na Hrušici, počasnejši promet z občasnimi krajšimi zastoji proti Kranjski Gori, so navedli.