V soboto ob 23. uri so bili koprski policisti obveščeni, da je v lokalu v Ilirski Bistrici moški poškodoval žensko.



Policisti so ugotovili, da je 26-letnik na terasi odrinil 22-letnico, da je padla, zatem pa je v lokalu vrgel na tla še 20-letnico, ki ga je poskušala pomiriti, in jo brcnil v glavo. 20-letnico so poškodovano odpeljali v SB Izola, nasilneža pa so policisti pridržali.



Preiskava še poteka.