Pretep v Krškem: štiri osebe napadle 27-letnika, poškodovana tudi ženska

V torek nekaj pred 12. uro so bili policisti Policijske postaje Krško obveščeni o pretepu na območju mesta. Na kraju so posredovali reševalci, ki so oskrbeli dve lažje poškodovani osebi in ju prepeljali v bolnišnico.

Po prvih ugotovitvah so štiri osebe zaradi preteklih sporov napadle in preteple 27-letnega moškega. V incident se je vmešala tudi 48-letna ženska, ki je skušala nasilje preprečiti, a so jo pri tem lažje poškodovali.

Osumljenci, stari 40, 32, 19 in 18 let, so po dejanju s kraja pobegnili, vendar so jih policisti po intenzivnem iskanju v poznih popoldanskih urah izsledili in privedli na policijsko postajo. O dogodku so obvestili pristojno tožilstvo in bodo zoper osumljene podali kazensko ovadbo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in razjasnjevanjem vseh okoliščin pretepa.