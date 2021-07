Pretep v Črnučah: ena oseba v bolnišnico

V soboto okoli 4. ure so policiste obvestili o sporu med več osebami na območju Črnuč. Ena oseba je bila v obračunu tako hudo poškodovana, da je morala v bolnišnico.



Po do zdaj zbranih podatkih je med osebami prišlo do pretepa, pri tem pa je bila ena oseba poškodovana. Stopnja poškodb še ni znana, njeno življenje pa ni ogroženo, poroča PU Ljubljana.



Pridržali so štiri osebe, trem je bilo pridržanje že odpravljeno.



Policijska preiskava zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe še poteka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

