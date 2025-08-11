PU KOPER

Pretep na plaži v Portorožu, a tudi na izolski plaži ni bilo mirno

Policisti Policijske uprave Koper so včeraj obravnavali dva incidenta na obali.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar, Delo
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Tomi Lombar, Delo

N. Č.
11.08.2025 ob 14:05
N. Č.
11.08.2025 ob 14:05

Poslušajte

Čas branja: 1:00 min.

V Portorožu sta se na plaži sprla 19-letnik iz Kopra in 17-letnik iz okolice Kopra. Mlajši je 19-letnika večkrat udaril s pestjo v obraz in ga lažje telesno poškodoval. Zoper 17-letnika bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

Na plaži v Izoli pa je neznani storilec ukradel naramno torbico 19-letnika iz Ljubljane in nahrbtnik 45-letnika iz okolice Ljubljane. Ukradena predmeta so našli v bližini, a iz njiju sta izginila mobilna telefona – iPhone 16, last 45-letnika, in Samsung S24 Ultra, last 19-letnika. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, poroča Policijska uprava Koper.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Portorož pretep PU Koper

Priporočamo

Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo
Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Že mesece nihče ne prevzame dobitka v višini 37 milijonov evrov! Obrnili smo se na Loterijo Slovenije ...
Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca
Premium
Bo premier Golob odstopil s položaja? Politično naj bi pritiskal na policijo
Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?

Izbrano za vas

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Že naprodaj: kamnita dediščina s sodobnim srcem

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.