Pretep na plaži v Portorožu, a tudi na izolski plaži ni bilo mirno

V Portorožu sta se na plaži sprla 19-letnik iz Kopra in 17-letnik iz okolice Kopra. Mlajši je 19-letnika večkrat udaril s pestjo v obraz in ga lažje telesno poškodoval. Zoper 17-letnika bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

Na plaži v Izoli pa je neznani storilec ukradel naramno torbico 19-letnika iz Ljubljane in nahrbtnik 45-letnika iz okolice Ljubljane. Ukradena predmeta so našli v bližini, a iz njiju sta izginila mobilna telefona – iPhone 16, last 45-letnika, in Samsung S24 Ultra, last 19-letnika. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, poroča Policijska uprava Koper.