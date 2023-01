Pretep na obali prestregli policisti: pijan moški nadaljeval z nasiljem

V nedeljo ob 2.35 so bili koprski policisti obveščeni, da sta se na Markovcu sprla dva moška, stara 47 in 37 let. Ob prihodu policistov na kraj se mlajši ni umiril in je pod vplivom alkohola nadaljeval s kršitvami, zato so mu odredili pridržanje. Pri njem so našli tudi manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, ki bodo poslani na analizo.

Izdan mu je bil plačilni nalog za več kršitev javnega reda in miru.