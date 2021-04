Pretep na igrišču: 49-letnik s kovinsko palico po glavi 18-letnika

Po preiskavi bodo zoper vse osumljene podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo. FOTO: Voranc Vogel

LAŽE POŠKODOVANIH, od tega en mladoletnik.

S celjske policijske uprave poročajo, da si je v sredo popoldne na območju Radelj ob Dravi v lase skočilo osem ljudi, pretep pa se je za peterico končal s poškodbami.V sredo nekaj pred 16. uro so policijo obvestili, da se na igrišču v bližini Osnovne šole Brezno pretepa več oseb. Poslali so več patrulj, te so ugotovile, da je bilo udeleženih osem oseb, starih od 16 do 53 let. Pet, starih od 16 do 21 let, jih je bilo v bližini igrišča v Breznem, ko so se okoli 15.45 do njih pripeljali trije moški, stari od 22 do 53 let. 49-letni domačin je stopil do 18-letnika in ga s kovinsko palico udaril po glavi.»Zaradi tega je med njima izbruhnil pretep, prav tako so se začele pretepati preostale osebe na prizorišču. Policisti so ob prihodu vzpostavili red in preprečili nadaljnjo kršitev javnega reda in miru,« pojasnjuje, vodja oddelka za operativo s celjske policijske uprave. Pet udeležencev je bilo laže poškodovanih, od tega en mladoletnik.»Policisti v zvezi z navedenim pretepom zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja nasilništva in lahke telesne poškodbe. Po preiskavi bodo zoper vse osumljene podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo,« pravi. Kot dodaja, so zasegli palico, ki jo je uporabil eden izmed udeležencev.Zaradi kršitev določil zakona o nalezljivih boleznih bodo zoper polnoletne kršitelje izdali plačilne naloge, zoper mladoletne pa obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče, saj niso upoštevali varnostne razdalje in uporabljali zaščitnih sredstev.