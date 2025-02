Pretep na bencinskem servisu v Krškem: eden poškodovan, nato na sceno prišel njegov 18-letni sin

V soboto okoli 16.30 so policiste PP Krško poklicali na pomoč z bencinskega servisa v Krškem, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Policisti so vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da je prišlo do spora in pretepa med tremi osebami, ki se poznajo in so v sporu. Lažje poškodovani oškodovanec je zaradi poškodbe poiskal zdravniško pomoč.

Na sceno prišel njegov 18-letni sin

Med policijskim postopkom je na kraj dogodka prišel njegov 18-letni sin in poskušal fizično obračunati z napadalcema, pri čemer ni upošteval opozoril in ukazov policistov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zaradi kršitve javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog. Zoper 36-letnega in zoper 39-letnega osumljenca povzročitve lahke telesne poškodbe bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.