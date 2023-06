Pretep med stanovalci, zavrelo zaradi parkiranja

Kot sporočajo s PU Novo mesto so včeraj nekaj po 20. uri sevniški policisti posredovali zaradi pretepa med stanovalci stanovanjske bloka, ki so se sprli zaradi parkiranja pred vhodom v blok.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 72 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 184 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 24-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.