Pretakal plin, ogrožal ljudi

Kaj se lahko zgodi, če že vnaprej ne razmišljamo o posledicah svojega početja, je pred slabimi tremi leti spoznal Novomeščan, ki se je v ozki, zaprti in majhni kleti stanovanjskega bloka lotil pretakanja plina butan propan. Ker pretakanje ni šlo tako, kot si je zamislil, je ta začel uhajati, razširil se je po vsem bloku, vonj po plinu so čutili celo v sosednjem bloku, stanje pa je bilo resno. Evakuirali so sedem stanovalcev, eni od starejših stanovalk je zaradi šoka in strahu postalo slabo in so jo morali oskrbeti reševalci, omrzline po rokah pa je dobil tudi Novomeščan, ki se je lotil pretaka...