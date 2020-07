Prestrašeni poklicali policijo, ogrožal jih je 19-letnik

V torek nekaj pred 19. uro je na OKC poklicalo več občanov, ki so sporočili, da na območju Nove vasi, Črnolice, Zgornjih Selc in Ponikve, vse na območju postaje Šentjur, divja voznik osebnega vozila, ki z vožnjo ogroža sebe in ostale udeležence v cestnem prometu.



Vozilo so policisti izsledili na območju Ponikve, vendar voznik ni ustavil in je z neprilagojeno hitrostjo in drzno vožnjo bežal pred policisti. V Hotunjah je zapeljal v jarek in peš zbežal.



Izkazalo se je, da je vozilo vozil 19-letni voznik, ki nima vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog.