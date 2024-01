Osumljenima preprodajalcema zasegli prepovedane droge in denar

Ljubljanski policisti so se v sredo po daljši kriminalistični preiskavi oglasili v središču mesta, saj jim je na uho prišla informacija o dveh preprodajalcih mamil. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic, so opravili hišno preiskavo pri osumljencih, državljanih Alžirije, starih 25 in 24 let.

Ovadili ju bodo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.

Zasegli so jima okoli 30 vrečk s prepovedano rastlino konopljo, ki je bila pripravljena za nadaljnjo preprodajo, skupaj naj bi šlo za okoli 50 gramov. Zasegli so tudi manjšo količino drugih prepovedanih drog, in sicer kokaina in MDMA ter psihoaktivnih zdravil. Osumljenima preprodajalcema so zasegli še več kot 4500 evrov gotovine, saj očitno menijo, da gre za umazan denar.

Alžircema so zaplenili gotovino. FOTO: PU Ljubljana

Odvzeli so jima prostost. O njuni nadaljnji usodi bo po zaslišanju odločil preiskovalni sodnik, saj ju bodo ovadili zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi in postopkov v športu ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi.